نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية إلى 788 بينهم 770 في غزة.

ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.