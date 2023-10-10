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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - بايدن: "إسرائيل شهدت لحظات مروعة منذ بداية الأسبوع".. ويوجه رسالة دعم للاحتلال، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمرة الثالثة، مُنذُ بدء عملية طوفان الأقصى.

عاجل - بايدن: "إسرائيل شهدت لحظات مروعة منذ بداية الأسبوع".. ويوجه رسالة دعم للاحتلال

عاجل - بايدن: "إسرائيل شهدت لحظات مروعة منذ بداية الأسبوع".. ويوجه رسالة دعم للاحتلال

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيًا جديدا، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال بايدن: “حركة حماس ارتكبت أعمالا وحشية بحق الإسرائلين”، مؤكدًا تضمان الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل.

وأضاف: “كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أمريكية محتجزة في العالم”.

وأبلغ نتنياهو، بايدن، أمس الإثنين، أن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة، ولا يوجد نية للتفاوض مع حماس.

الخارجية الفلسطينية تندد باستخدام الاحتلال لقنابل الفوسفور

نددت الخارجية الفلسطينية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة اليوم، قائلة: "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".

الجدير بالذكر، أن مادة الفوسفور الأبيض ليست محرمة دوليًا بشكل مباشر، لكن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق السكنية.

جيش الاحتلال يبعث رسالة نارية لفلسطين

عاجل - بايدن: "إسرائيل شهدت لحظات مروعة منذ بداية الأسبوع".. ويوجه رسالة دعم للاحتلال

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال يستعد لشن هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، قائلًا: "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي الإسرائيلية، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".

وأضاف: "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا ودون تنازلات".

وأختتم: "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".