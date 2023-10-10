نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع قانون في الكونجرس حول تقديم مساعدة عسكرية لإسرائيل بملياري دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النائبة عن الحزب الجمهوري، كلاوديا تيني، على مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة ملياري دولار.

وينص مشروع القانون على تخصيص تلك الأموال لتعزيز منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي.

ويشار إلى أن مشروع القانون قد حظي بتأييد ما لا يقل عن 15 عضوا في الكونغرس الأمريكي عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من أجل التصدي لهجمات حركة "حماس" والرد عليها.