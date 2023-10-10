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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاتحاد الأوروبي يكشف موقف "القانون الدولي" من الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية، تحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تطور الأحداث بين فلسطين وإسرائيل، بعد دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع، وسط تصاعد الصراع بين الدولتين.

عاجل - الاتحاد الأوروبي يكشف موقف "القانون الدولي" من الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية

وقال جوزيب بوريل في بيان: "أفعال إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي"، داعيًا إلى فتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف: " أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأختتم بوريل: "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعارضون الحصار على غزة ويدعون إلى فتح الممرات الإنسانية للسماح للراغبين بالمغادرة، ويدعمون استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية فضلًا عن استمرار تقديم الدعم المالي".

الجدير بالذكر، قام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن قرار تعليق المساعدات الإنسانية لفلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان القرار.

غزة الآن.. المقاومة الفلسطينية تدك حصون الاحتلال بقوة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عززمها على الرد على جميع تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية في الساعة الـ9 من مساء اليوم.

وأعطت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، مهلة لسكان مدينة عسقلان، ثم قامت بعد انتهاء المهلة بقصف المدينة بعدد هائل من الصواريخ التي لا مثيل لها في تاريخ الاحتلال؛ متمكنه من وقوع إصابات ووفيات كبير بعد دقائق من بدء الهجوم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردًا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية، حيث قامت بقصف كلا من تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت المقاومة، في بيان: "سنواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".

الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال باستخدام قنابل الفوسفور

عاجل - الاتحاد الأوروبي يكشف موقف "القانون الدولي" من الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية

نددت الخارجية الفلسطينية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة اليوم، قائلة: "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".

الجدير بالذكر، أن مادة الفوسفور الأبيض ليست محرمة دوليًا بشكل مباشر، لكن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق السكنية.

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