العالم اليوم - الكرملين: الصراع في إسرائيل قد يمتد إلى خارج المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ردا على أسئلة صحفي من تلفزيون روسي "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".

ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين".

وقالت "تاس" إن الكرملين يناشد الجانبين أن يتحليا بضبط النفس.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الحرب المندلعة منذ أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس تعد فشلا للولايات المتحدة.

وأوضح بوتين أن "الحرب بين إسرائيل وحماس هي مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن إقامة دولة فلسطينية أمر "ضروري".

وجاءت تصريحات بوتين خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي يزور موسكو حاليا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأفاد الرئيس الروسي حسبما نقلت "تاس" بأن الولايات المتحدة التي "حاولت احتكار تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لم تأخذ في الاعتبار المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أعني أولا وقبل كل شيء ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية"، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية يتم عبر إقامة دولة ذات سيادة.