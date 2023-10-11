العالم اليوم - فيديو..مقتل فلسطينيين أطلقا ألعابا نارية على الشرطة في القدس

انتم الان تتابعون خبر فيديو..مقتل فلسطينيين أطلقا ألعابا نارية على الشرطة في القدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:17 صباحاً - قال التلفزيون الفلسطيني الرسمي إن فلسطينيين قتلا خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها قتلت بالرصاص فلسطينيين أطلقا ألعابا نارية ورشقا الحجارة باتجاه الشرطة في حي سلوان بالقدس الشرقية.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل "ثلاثة فلسطينيين" في تبادل لإطلاق النار في مدينة عسقلان الواقعة في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان أنه "في الساعات الماضية، تبادل جنود من الجيش، مدعومين بمروحيات وطائرات مسيّرة، إطلاق النار مع عدد من الإرهابيين في المنطقة الصناعية في عسقلان"، مشيرا الى مواصلة عمليات التمشيط في المنطقة.

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت أعلن نهار الثلاثاء أن الجيش "استعاد السيطرة نوعا ما على الحدود" مع غزة، مضيفا "نعلم أنّه منذ الليلة الماضية لم يدخل أحد، لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلّل".

واستدعت إسرائيل 300 ألف جندي احتياطي ونشرت عشرات آلاف الجنود حول غزة وكذلك على حدودها الشمالية مع لبنان في أعقاب الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنّته حركة حماس عليها صباح السبت.