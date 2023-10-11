العالم اليوم - مشروع قانون أميركي لدعم "قبة إسرائيل الحديدية" بمبلغ كبير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - قدم المشرعون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من الحزبين لتخصيص ملياري دولار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

وحسبما ذكرت مراسلة "دوت الخليج"، فإنه يتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم واسع النطاق.

وقال النائب الديمقراطي براد شنايدر إن المبادرة "ستضمن حصول إسرائيل على الموارد التي تحتاجها لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين الأبرياء".

ومن الممكن أن يتخذ مجلس النواب هذا الإجراء حتى قبل اختيار رئيس جديد، في حال سمح المشرعون للرئيس المؤقت الحالي، باتريك ماكهنري، بتحريك التشريع.

وأعلنت القيادة الأميركية الوسطى، فجر الأربعاء، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت مراسلتنا بأن قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا، قد أكد أن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة يعد إشارة قوية للردع، إذا فكر أي طرف معادٍ لإسرائيل في محاولة الاستفادة من هذا الوضع".

كذلك أكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، وصول أول طائرة أميركية تحمل ذخائر إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هبطت ليلا طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة والتحضير لسيناريوهات إضافية. نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأميركية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".