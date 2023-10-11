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أحمد جودة - القاهرة - مصر تقدم المساعدات الطبية والغذائية للفلسطينيين

انتفاضة في تل أبيب وعسقلان وسديروت بعدما أعلنت جماعات سرايا القدس ضرب مدن الاحتلال الصهيوني، ذلك بعد الهجوم التي شنته الكيان الصهيوني على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين واصابة أكثر من 3000، كما أدت الغارات إلى هدم عدد كبير من المباني والمنازل وبعض المقرات الحكومية، في الجهه المقابلة أطلقت سوريا بعض الصورايخ على الكيان الصهيوني، بينما صرح بايدن أن هذه الغارات على دولة الاحتلال من قبل كتائب القدس وحركة حماس ووصفهم بالإرهابيين.

تطورات جديدة بشأن عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة، حيث صرحت وزارة الصحة الفلسطينية عن زيادة عدد المصابين والشهداء بعد هجوم دولة الاحتلال على غزة والذي اسفر عن استشهاد 1000 واصابة 4500 من المواطنين الفلسطينيين.



أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية منذ الساعات القليلة الماضية شن الاحتلال الصهيوني هجوم جديد على بعض المناطق في فلسطين منها قطاع غزة، كما صرحت عن وجود تبادل في إطلاق النار في محيط فندق ليوناردو في منطقة أسدود.

فلسطين ترد مرة أخرى وسوريا تقصف الكيان الصهيوني.. تل أبيب وعسقلان وسديروت في انهيار "بايدن" يصف حماس بالإرهابيين

فلسطين تنتفض.. قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت.. وسوريا تدك الكيان الصهيوني بالصواريخ:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن عن آخر تطورات ما حدث في فلسطين في الساعات الأخيرة، موقف سوريا، وهجوم بايدن على حركة حماس، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

المقاومة الفلسطينية ترد مرة أخرى.. قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت:

أعلنت منذ ساعات المقاومة الفلسطينية المتمثلة في حركة حماس وكتائب سرايا القدس عن قصف مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت ردا على الهجوم الأخير من الكيان الصهيوني على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد عددا من الفلسطينيين واصابة آخرين، ذلك أمس الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء الموافق 10 أكتوبر 2023.

بينما صرح قائد الجيش الصهيوني أن الأيام القادمة ستشهد حربا طويلة وأياما صعبة، وقال متحدث الكيان الصهيوني سنهاجم حماس بكل قوة، وكانت قوات الاحتلال قد شنت هجوم على قطاع غزة اسفر عن هدم وزارة الاتصالات والأوقاف وعدد من المنشأت والمدارس.



سوريا تصفع الكيان الصهيوني بالصواريخ.. تفاصيل ما يحدث؟:

بعدما صرحت المقاومة الفلسطينية أمس الثلاثاء ضرب مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت، في الجهه المقابلة أطلقت سوريا قذائف صاروخية على الأراضي المحتلة، وحسب وسائل إعلامية صهيونية عن القذائف الصاروخية القادمة من سوريا والتي أطلقت على بعض المناطق المفتوحة وبعضها سقطت في مناطق غير مؤهلة بالسكان.

وسائل الإعلام الصهيونية صرحت بأنه تم رصد عدد من الصواريخ القادمة من سوريا من ناحية الجولان، حيث وصل عدد الصواريخ إلى ستة، وأكد قائد الجيش الصهيوني أن قوات الاحتلال ردت على مصادر إطلاق الصواريخ داخل سوريا.

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فلسطين ترد مرة أخرى وسوريا تقصف الكيان الصهيوني.. تل أبيب وعسقلان وسديروت في انهيار "بايدن" يصف حماس بالإرهابيين

فلسطين.. جو بايدن الرئيس الأمريكي يصف حركة حماس بالإرهابيين:



علق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الأحداث المتصاعدة بين فلسطين ودولة الاحتلال، حيث قال ان اولويته عدم وجود أي مواطن أمريكي قيد الأسر لدي جماعة حماس، وأضاف أن هناك 14 مواطن أمريكي قتلوا في دولة الاحتلال أثناء القصف.

وذكر في تصريحاته إنه سيوفر جميع السبل لمساعدة الكيان الصهيوني ضد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، كما وصف حركة حماس بالجماعة الإرهابية، وقال انهم الشر المطلق في العالم.

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قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت.. مصر تقدم المساعدات الإنسانية والطبية الفلسطينيين:



قال التحالف الوطني المصري في بيان له مساعدة فلسطين من الناحية الإنسانية والغذائية والطبية، وذلك بإرسال قوافل تضم أطباء في جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لسكان قطاع غزة.

كما اعربت مصر عن حزنها الشديد لتصاعد الأحداث بين فلسطين ودولة الاحتلال، ذلك الذي يهدد السلام، بجانب إهدار حقوق الإنسان، كما أكدت مصر على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني

