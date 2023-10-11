نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاحتلال: قصفنا 450 هدفا بحي الفرقان شمالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 450 هدفا في حي الفرقان شمالي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "هاجمت عشرات الطائرات الحربية قبل وقت قصير أكثر من 200 هدف في أنحاء حي الفرقان".

وأضاف: "هذا هو الهجوم الثالث في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، والتي هاجم الجيش الإسرائيلي خلالها أكثر من 450 هدفا في منطقة الحي".

وزعم جيش الاحتلال أن حي الفرقان هو "وكر" لحركة "حماس" و"تنطلق منه العديد من الأنشطة ضد إسرائيل".

وهدد الاحتلال بأنه "سيواصل العمل بقوة ضد البنى التحتية لمنظمة حماس التي توجه الإرهاب ضد دولة إسرائيل، ويواصل موجات واسعة من الهجمات في قطاع غزة حتى في هذه الساعة".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.