نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد شقيق محمد الضيف قائد القسام و3 من عائلته في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص من عائلة محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء أن شقيق الضيف و3 من أفراد عائلته استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة خان يونس.

وقال المصدر إن عبد الفتاح الضيف (60 عاما)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاما)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت (عامان ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، استشهدوا إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في قيزان النجار بخان يونس.

وأضاف أن ابنة السيدة التي قتلت تتلقى العلاج حاليا في الرعاية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، قائلا إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة.

وأكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل والد قائد كتائب القسام. فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن 4 فلسطينيين على الأقل استشهدوا فجر اليوم إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار.

وأفادت الوكالة الفلسطينية أن العديد من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.