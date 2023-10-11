العالم اليوم - عشرات القتلى والمصابين والمحتجزين التايلانديين في هجمات حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:21 صباحاً - أعلنت تايلاند، الأربعاء، أن 20 من مواطنيها قتلوا و13 أصيبوا، في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل مؤخرا.

وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية أنها تلقت تقارير عن احتجاز 3 آخرين من مواطنيها رهائن في أعمال العنف المستمرة، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 14.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر عشرات القتلى والمصابين والمحتجزين التايلانديين في هجمات حماس .. في رعاية الله وحفظة