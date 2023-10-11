العالم اليوم - "مبادلة كابيتال" تغلق ثاني تمويل ناجح لها في البرازيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - أعلنت مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، إغلاق صندوق الاستثماري الرئيسي الثاني "صندوق الفرص الخاصة" في البرازيل بنجاح، وقد بلغ إجمالي الالتزامات التي تم استقطابها ما يزيد على 710 ملايين دولار من مجموعة متنوعة من مستثمرين دوليين.

ومن بين المستثمرين الذين شاركوا في هذه الالتزامات صندوق بارز لمعاشات التقاعد ومكاتب عائلية ومؤسسات تجارية وصناديق أسهم خاصة وشركات متخصصة في إدارة أصول قادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار، رئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: "يأتي إتمام صندوق استثمارنا الرئيسي الثاني في البرازيل تتويجاً لسجل حافل من العمل والاستثمار في البرازيل امتد لعشر سنوات، اكتسب خلالها فريقنا خبرة رائعة في تقييم وتنفيذ استثمارات معقدة على خلفية ظروف ليست دائماً مواتية ضمن مشهد الاقتصاد الكلي".

وسيواصل صندوق الفرص الخاصة الثاني في البرازيل استراتيجيته القائمة على التركيز بصفة رئيسية على الاستثمار والحصول على حصص ملكية مسيطرة في شركات ناضجة تواجه تحديات أو أزمات إلا أنها تحمل إمكانات واعدة، بحسب بيان مبادلة.

وتتيح هذه الاستراتيجية للصندوق الاستحواذ على هذه الشركات بأسعار جذابة منذ البداية، مما يوفر له هامش سلامة عند إغلاق الصفقة من خلال تقليل تأثر الصندوق بالتغيرات الاقتصادية في البرازيل، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، مع الاحتفاظ في ذات الوقت بفرص الاستفادة الإيجابية من النمو الاقتصادي.

ويبحث الصندوق عن الفرص التي تتيح تحقيق قيمة إيجابية فور تغيير ملكية الشركة والذي يؤدي عادة للتخلص من أي تعقيدات وتمهيد الطريق لتحقيق عوائد قوية متوازنة المخاطر للمستثمرين، وفقا لما قالته الشركة.

يذكر أن مبادلة كابيتال، ومقرها أبوظبي، تعد أول صندوق استثمار سيادي يتولى إدارة أصول نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى. وتدير الشركة أصولاً واستثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، وذلك في مجالات متنوعة تشمل الأسهم الخاصة والحلول والاستثمارات الناشئة والاستثمار في البرازيل.