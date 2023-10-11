العالم اليوم - غزة.. الوقود المتبقي في شركة الكهرباء يكفي 12 ساعة فقط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم لإذاعة صوت فلسطين، الأربعاء، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.

وشركة كهرباء غزة هي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء في القطاع المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف. وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق، ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غزة.. الوقود المتبقي في شركة الكهرباء يكفي 12 ساعة فقط .. في رعاية الله وحفظة