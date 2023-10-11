العالم اليوم - أسهم شركات الرقائق ترفع "نيكي" لأعلى مستوى في أسبوعين

انتم الان تتابعون خبر أسهم شركات الرقائق ترفع "نيكي" لأعلى مستوى في أسبوعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود بفضل رهانات على اتباع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لسياسات نقدية أكثر تيسيرا.

وأنهى المؤشر نيكي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، الأربعاء، مرتفعا 0.6 بالمئة عند 31936.51 نقطة مستفيدا من صعوده أمس 2.4 بالمئة. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 32037.07 نقطة متجاوزا الحاجز النفسي البالغ 32000 نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من أكتوبر.

وهيمنت الأسهم المرتبطة بالرقائق على أربعة من أكبر ستة أسهم حققت مكاسب بالنسبة المئوية بقيادة شركة ليزرتك التي قفز سهمها 6.33 بالمئة. وكانت مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة من بين أكبر ستة رابحين وزاد سهمها 2.64 بالمئة.

ومع ذلك، وبالنظر إلى أداء الأسهم على أساس فردي، كان أداء المؤشر نيكي أكثر تباينا إذ ارتفع 86 سهما من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل انخفاض 133 سهما مع استقرار ستة أسهم دون تغيير.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 0.19 بالمئة بعد أداء متقلب بين المكاسب والخسائر الصغيرة خلال الجلسة.

وكان أكبر الخاسرين، الأربعاء، مؤشر شركات الشحن الذي تراجع 3.52 بالمئة في ظل تركيز المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وكان سهم كاواساكي كيسن كايشا الأسوأ أداء على الإطلاق ضمن المؤشر نيكي وهبط 6.1 بالمئة.