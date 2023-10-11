العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن إجمالي عدد قتلاه منذ بدء هجوم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن حجم خسائره البشرية، منذ بدء هجوم حماس المفاجئ صباح السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش إن 169 جنديا إسرائيليا قتلوا، منذ اندلاع الهجمات. وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقا هويات بعض قتلاه في الهجمات، لكنه كشف الأربعاء لأول مرة عن الحصيلة الإجمالية للضحايا. وأوضح المتحدث أن حركة حماس كانت تخطط للسيطرة على بلدات غلاف غزة والبقاء فيها ومن جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي أن لديه معلومات عن هويات 60 من المخطوفين الإسرائيلين في غزة.

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