العالم اليوم - بالفيديو.. قصف إسرائيلي يدمر جامعة مرتبطة بحماس في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الأربعاء، الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في هذه الجامعة المرتبطة بحركة حماس.

وقال أحمد عرابي، مسؤول في إدارة الجامعة لـ"فرانس برس"، إن "الغارات الجوية العنيفة دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية". وأضاف: "لا أحد يستطع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيط بالجامعة". وبحسب مراسل "فرانس برس"، تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار مع انهيار المباني في غزة. أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 950 شخصا، الأربعاء، وإصابة أكثر من 5000.

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1200 قتيل، فضلا عن أكثر من 3007 مصاب.

أعلنت عدة دول تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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