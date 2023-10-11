العالم اليوم - الخارجية الإسرائيلية: الحرب ستكون طويلة ولا مكان لضبط النفس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور، الأربعاء، إن بلاده "مصممة على تحقيق انتصار ساحق في غزة" بحرب وصفها بالطويلة، مشددا على أنه "لا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه المرحلة".

وذكر ليؤور بن دور، في حوار مع قناة "دوت الخليج": البعد الإنساني مهم جدا في هذه الحرب، وأقصد بذلك حياة المواطنين الإسرائيليين.

نريد ضمان ألا يتكرر ما حدث يوم السبت الماضي.

إسرائيل لا تلعب بأرقام الضحايا الإسرائيليين لتبرر ما تقوم به في غزة.

سنحقق في ما حدث، ونحن نعرف كيف نتعلم من الأخطاء وكيف نتحسن في المستقبل.

نقلنا المعركة من داخل إسرائيل إلى داخل غزة.

مصممون على تحقيق انتصار ساحق ومطلق على المنظمات الإرهابية في غزة، وسنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا.

ما تقوم به إسرائيل سيخدم الجميع في المنطقة، وسيخدم الكثير من العرب والمسلمين.

لا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه اللحظات وفي هذه المرحلة.

هذه الحرب ستكون طويلة. وقطع الكهرباء والماء في غزة هو الثمن الذي سيدفعونه مقابل ما قاموا به. أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 950 شخصا، الأربعاء، وإصابة أكثر من 5000.

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1200 قتيل، فضلا عن أكثر من 3007 مصاب.

أعلنت عدة دول تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الخارجية الإسرائيلية: الحرب ستكون طويلة ولا مكان لضبط النفس .. في رعاية الله وحفظة