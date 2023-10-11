العالم اليوم - مصرف لبنان: سنواصل استخدام الليرة اللبنانية ولن نتخلى عنها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصور، الأربعاء، أن قرار وقف تمويل الدولة كان قرارا يجب تنفيذه منذ فترة طويلة، وأضاف أن إيرادات الحكومة غير قادرة على مواجهة العجز حتى الآن، وهو ما يستدعي إقرار قوانين عاجلة لتنفيذ الإصلاحات.

وقال منصور في مقابلة مع دوت الخليج، إن العلاقات مع صندوق النقد الدولي جيدة، وأن المصرف بدأ العمل مع الصندوق لإصلاح المصرف واستعادة ثقة الجمهور، لكن الفراغ السياسي في لبنان يعرقل تشريعات الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالعملة اللبنانية، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، إن المصرف سيواصل استخدام الليرة اللبنانية ولن يتم التخلي عنها، وإن الاعتماد الكامل على الدولار يضر بالاقتصاد.

وأضاف منصور، أن المصرف لم يصل لمرحلة المساس باحتياطيات الذهب ولن يسمح بذلك، وقال إن القانون يمنع استخدام تلك الاحتياطيات.

وتعليقا على سؤال حول أموال المودعين، قال وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مهمة مستحيلة، لكنها قد تستغرق فترة من الوقت، وأضاف أن الإصلاحات تعتبر صمام الأمان لاسترداد أموال المودعين واستعادة ثقتهم.

لكن منصور أكد أنه من المبكر الحديث عن تحميل المودعين جزء من الخسائر الحالية.