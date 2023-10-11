العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة اقتحام حماس موقعا عسكريا إسرائيليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أظهر مقطع فيديو نشرته حركة حماس، لحظة اقتحام مسلحيها موقع "عين هبشور" العسكري الإسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت صباح السبت.

ويوثق الفيديو عمليات تبادل إطلاق النار والاشتباكات التي حصلت قبل اقتحام الموقع العسكري. ويقع "عين هبشور" في منطقة هيفيل إشكول في شمال غرب صحراء النقب جنوبي إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 950 شخصا، الأربعاء، وإصابة أكثر من 5000.

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1200 قتيل، فضلا عن أكثر من 3007 مصاب.

أعلنت عدة دول تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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