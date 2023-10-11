أبو الغيط يستقبل وزيري خارجية إيطاليا وليتوانيا ويؤكد ضرورة وقف العنف في أسرع وقت

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، انطونيو تياني وزير خارجية أيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة حيث أكد الأمين العام ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة، مشددا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافي للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف أن أبو الغيط خلال اللقاءين عبر عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.