العالم اليوم - شركات السلع الفاخرة تضغط على مؤشر الأسهم الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر شركات السلع الفاخرة تضغط على مؤشر الأسهم الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن سجلت مكاسب قوية في الجلسة السابقة إذ ضغطت شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة على القطاع لينخفض بسبب بيانات مبيعات مخيبة للآمال على الرغم من أن سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية سجل قفزة بعد تحديث إيجابي بشأن عقار لعلاج السكري.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشر قد سجل زيادة بما يقارب اثنين بالمئة، الثلاثاء، ليسجل أكبر صعود في يوم واحد في 11 شهرا مدعوما بتصريحات تميل للتيسير من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ونزل سهم شركة إل.في.إم.إتش 6.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في أكثر من عشرة أشهر بعد أن أعلنت ارتفاعا نسبته تسعة بالمئة في إيرادات الربع الثالث بما يشير إلى تباطؤ النمو مع تراجع موجة إنفاق قوية تلت جائحة كوفيد19.

وتراجعت أسهم شركات فرنسية كبرى أخرى للسلع الفاخرة مثل هرميس وكيرينج بنسبتي 2.5 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب. كما تراجعت ريتشمونت 5.3 بالمئة وسواتش 2.9 بالمئة وهما شركتان سويسريتان.

لكن سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية قفز 3.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تحديثا إيجابيا عن عقار لعلاج الفشل الكلوي لدى مرضى السكري.