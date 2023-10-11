جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 169 جنديا منذ اندلاع القتال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 169 جنديا إسرائيليا منذ بدء الصراع مع حركة حماس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري لصحفيين «أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم»، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسروا من عناصر حماس ونقلوا إلى غزة.

وارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 1200 قتيل والإصابات إلى ٢٩٠٠، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قالت 950 شهيدا وأصيب 5000 آخرين.