نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتدى الدقم الاقتصادي يبحث الأسبوع المقبل استراتيجيات الصناعات الخضراء والتوجهات الجديدة للطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث منتدى الدقم الاقتصادي بسسلطنة عُمان، الذي تستضيفه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يومي 16 و17 أكتوبر الجاري مستقبل الصناعات الخضراء، والتوجهات الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة، وأبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة في هذا القطاع.ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص نحو 300 شخصية من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويأتي المنتدى دعما لخطة سلطنة عمان في التوسع في قطاعات الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وأهمية تعزيز القطاع، ودوره في استقطاب الاستثمارات خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في انتاج الطاقة المتجددة وتصنيع المنتجات الخضراء إضافة إلى تخزين وتصدير الطاقة، وتتمتع المنطقة بفرص واعدة للشركات العاملة في سلاسل الامداد في الاقتصاد الأخضر.

وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصناعات الخضراء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعد الدقم أحد أبرز المواقع المؤهلة لاستقطاب مشروعات الصناعات الخضراء القائمة على الطاقة المتجددة نظرا لما تتميز به من إمكانات الطاقة الشمسية والرياح، والإمكانات اللوجستية المتوفرة بالمنطقة لتصدير منتجات المصانع القائمة على الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لاستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة وتوفير سبل نجاحها.

ويعد منتدى الدقم الاقتصادي أول منتدى من نوعه يُعقد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يناقش مستقبل الصناعات الخضراء وسبل تعزيزها وتطويرها، وخلال المنتدى يقدّم خبراء ومتخصصون من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي واليابان وبلجيكا والصين والهند والبرازيل وعدد من الدول الأخرى أوراق عمل عن مزايا الطاقة الخضراء في الدقم، وإمكانيات الدقم في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وزيادة الطلب على الطاقة الخضراء في ظل النمو العمراني والسكاني العالمي، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز أداء قطاع الصناعات الخضراء.

ويتطرق المنتدى أيضا إلى التطورات التقنية في قطاع المصافي والبتروكيماويات ودورها في تصنيع العديد من الأجزاء المطلوبة لنظام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، كما يناقش المنتدى الطلب العالمي على هذه المنتجات وإمكانيات الدقم في استقطاب هذه الصناعات. كما يتطرق المنتدى إلى الاستثمارات الضخمة في مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام في رأس مركز، والفرص التي يوفرها هذا لمصنعي البتروكيماويات الذين يستهدفون الأسواق المتنامية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.

ويسلّط المنتدى أيضا الضوء على إمكانيات ميناء الدقم في تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء، والفرص المواتية لشركات النقل والملاحة البحرية والشحن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.