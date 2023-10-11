العالم اليوم - الجابر يشيد بجهود الفاتيكان في دعم العمل المناخي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - التقى سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، خلال زيارته للفاتيكان، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وتناول النقاش بين الطرفين دور القيادات الدينية في تحقيق التقدم المناخي المنشود خلال "COP28".

وأشاد الجابر، خلال اللقاء، بجهود الفاتيكان في دعم العمل المناخي، ووجه دعوة للبابا للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي التي يحضرها قادة الدول من مختلف أنحاء العالم ويستضيفها COP28 يومي 1 و2 ديسمبر القادم.

وأعدت رئاسة COP28 مجموعة من المبادرات المشتركة بين الأديان، تطلقها قبل انعقاد المؤتمر وأثناء فعالياته.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دور المجتمعات الدينية في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف.

ومن بين هذه المبادرات، القمة العالمية لقادة الأديان التي تُعقد بعنوان "ملتقى الضمير" يومَي 6 و7 نوفمبر القادم في أبوظبي.