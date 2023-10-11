العالم اليوم - العاهل الأردني:  لا استقرار دون دولة فلسطينية "ذات سيادة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وقال: "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع في افتتاح دورة برلمانية: "لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".