العالم اليوم - بوتين: التنسيق سيستمر بين مجموعة "أوبك+"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن التنسيق بين دول مجموعة أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط، سيستمر لضمان القدرة على توقعات الوضع في أسواق النفط.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، أحدث دورة لخفض الإمدادات أواخر عام 2022 لدعم السوق.

وأردف بوتين قائلا في مؤتمر كبير عن الطاقة في موسكو "التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة من أجل استقرار سوق النفط. ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك+".

وأضاف "موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك+ سيستمر. هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها".

وذكر بوتين، الذي يرأس ثاني أكبر دولة مُصّدرة للنفط في العالم، أن أعضاء أوبك+ "سيفون بالتزاماتهم بالكامل ويتعاملون بنجاح مع كل التحديات".