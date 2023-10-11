نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلجيكا تعلن تحويل 1،7 مليار يورو من الضرائب على الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو أن بلاده ستحول 1.7 مليار يورو التي حصلت عليها من الضرائب على الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة، إلى أوكرانيا.

وقال دي كرو في مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بروكسل، اليوم الأربعاء: "هناك الأصول الروسية المجمدة. وهناك دخول من (إعادة استثمار) هذه الأموال. لكن كلا من الأول (الأصول) والثاني (الدخول) من اختصاص الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "يمكننا أن نحول إلى أوكرانيا الأموال التي نتلقاها في شكل ضرائب على هذه الدخول، أي 1.7 مليار يورو، والتي يجب استخدامها لدعم وإعادة إعمار أوكرانيا".