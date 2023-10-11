العالم اليوم - بالفيديو.. ذعر داخل مطار بن غوريون بعد استهدافه بصواريخ حماس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ذعر داخل مطار بن غوريون بعد استهدافه بصواريخ حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - أعلنت حركة حماس، الأربعاء، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين.

وحصلت "دوت الخليج" على مقاطع فيديو تكشف حالة الذعر في المطار المزدحم، بعد استهدافه بالصواريخ.

ولم ترد بعد تقارير عما إذا كان المطار تعرض لأضرار مادية، أو إذا أدى الهجوم إلى خسائر بشرية.

وأرسلت بلدان عدة طائراتها لإجلاء رعاياها من إسرائيل، في أعقاب الهجوم المباغت الذي بدأته حماس صباح السبت.

وكانت الحركة أعلنت استهداف مطار بن غوريون، الثلاثاء، لكن إسرائيل نفت ذلك.

والثلاثاء قال متحدث باسم المطار إن العمل مستمر، نافيا ما أعلنته حماس في بيان عن قصف المطار بصواريخ من قطاع غزة.