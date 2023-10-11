العالم اليوم - سفيرة فلسطين لدى فرنسا: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة

انتم الان تتابعون خبر سفيرة فلسطين لدى فرنسا: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - اعتبرت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، أن إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني"، عبر قصفها المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت الدبلوماسية الفلسطينية في حوار مع "دوت الخليج"، الأربعاء، تعليقا على التصعيد الإسرائيلي في غزة: هذا العدوان ليس الأول على قطاع غزة.

إسرائيل دائما ما تشن الهجوم الأشرس والأعنف والأكثر عسكرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

أعلنت إسرائيل رسميا على لسان رئيس وزرائها، إجراء مذبحة وإبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني في غزة.

إسرائيل أقرت سياسة العقاب الجماعي لكل الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ليس جديدا عليها.

اليوم تتحد إسرائيل في حكومة طوارئ، وهذا دليل على أنه لا يوجد معتدلون. الجميع يتفق على في شن الجرائم على الشعب الفلسطيني ويريدون قتل مليوني فلسطيني في غزة. تم قطع الكهرباء والمياه والإنترنت في غزة، أحاول التواصل مع عائلتي هناك لا أستطيع.

المستشفى المركزي مكتظ والكهرباء قطعت والوقود والمياه نفدت ومحطات الصرف الصحي توقفت عن العمل.

الأولوية الآن هي تأمين مسار إنساني لدخول المواد الأساسية، التي تسمح ببقاء الشعب على قيد الحياة.

الموقف الدولي، خاصة الأوروبي والأميركي، خذل الشعب الفلسطيني والقيم التي طالما تغنت به هذه المجتمعات.

الموقف الدولي أعطى ضوءا أخضر كاملا لإسرائيل لتنفيذ مجزرتها ومذابحها بحق الشعب الفلسطيني.

يجب أن يفهم العالم أن ما حدث نتيجة طبيعية لاحتلال إسرائيل المستمر منذ 75 عاما.

الآن يجب اغتنام الفرصة لحماية الشعب الفلسطيني وتأمين ممر إنساني وخلق مسار سياسي يعالج أساس المشكلة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سفيرة فلسطين لدى فرنسا: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة .. في رعاية الله وحفظة