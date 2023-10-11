العالم اليوم - مصادر أمنية: مصر تناقش خططا لإيصال المساعدات إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - قال مصدران أمنيان مصريان، الأربعاء، إن مصر ناقشت خططا مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن المساعدات ستمر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء المصرية. ومعبر رفح مغلق منذ الثلاثاء بعد قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني منه، وفقا لمسؤولين في القطاع ومصادر مصرية. وأضاف المصدران أن قطر وتركيا شاركتا أيضا في المناقشات. وفي وقت متأخر من الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع إسرائيل ومصر حول فكرة الممر الآمن للمدنيين في غزة.

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