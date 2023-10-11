نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير باكستان: نسعى للاستفادة من تجربة مصر في القضاء على فيروس سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، عقد وزير باكستان الفدرالى للخدمات الصحية الوطنية، الدكتور نديم جان اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، هنأ الوزير نديم جان الحكومة المصرية على تحقيق إنجاز القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي في مصر، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في مصر.

وأبدى وزير الصحة الباكستاني استعداده للتعاون مع مصر في مجال الصحة، حيث عرض العمل على تبادل المعرفة والموارد البشرية بما يعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى خطة باكستان للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي.

ودعا الوزير الباكستاني نظيره المصري الدكتور خالد عبدالغفار لحضور القمة العالمية للأمن الصحي التي ستعقد في إسلام آباد في ديسمبر 2023.

من جانبه، قام الدكتور خالد عبدالغفار بعرض التعاون في مجالي الدواء واللقاحات بين مصر وباكستان، كما دعا وزير الصحة الباكستاني لزيارة مرافق الرعاية الصحية ومدينة فارما للحصول على معرفة مباشرة بالممارسات الصحية السائدة والتميز.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار أيضا على الجانب الباكستاني الدعم الفني والتدريب الذي قد تحتاجه باكستان للقضاء على التهاب الكبد سى.