نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا: نتعاون مع مصر لتعزيز تبادل العمالة وتدريب الخبراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في مصر، نجاح المرحلة الاستكشافية الأولى من برنامج "THAMM"، المعني بإدارة هجرة اليد العاملة وتنقلها في شمال إفريقيا، حيث استطاع أن يفيد طائفة واسعة من أصحاب المصلحة المصريين المعنيين.

ووفق بيان صادر عن سفارة ألمانيا في القاهرة، فالبرنامج تموله مفوضية الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع التعاون الإنمائي الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويقوم على تنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية.

وعنه، قال السفير هارتمان: "لقد نجح البرنامج في إنشاء أسس توجيهية تعمل على تعزيز هجرة العمالة المنظمة بطريقة شاملة ومنسقة، وآمل أن تستمر هذه الأسس في تسهيل التقدم المطلوب، لتؤدي في نهاية المطاف إلى هجرة العمالة بأعداد يكون لها تأثير أكبر".

وأضاف السفير هارتمان: "إن ألمانيا ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة المشروعة بين بلدينا وجعلها عادلة ومتبادلة المنفعة وقابلة للتطوير ومستدامة، بما يحقق مصلحة بلدينا".

وتتمثل مهمة البرنامج في توضيح الطرق المشروعة لهجرة العمالة من مصر إلى ألمانيا، وينصب التركيز على الحلول التي تقدم "مكسبًا ثلاثيًا": مكسب للعامل المهاجر، الذي يتحصل على فرصة جديدة للكسب، ومكسبا للشركة الألمانية المستقبلة وسوق العمل الألماني، وأخيرًا وليس آخرًا مكسبا لمصر التي تعتمد على التحويلات المالية.

وتتمثل مهمة البرنامج أيضا في تحقيق المنفعة في عودة الخبراء المؤهلين في مجال عملهم من أوروبا لاحقًا، كما يقدم البرنامج المشورة للعائدين من ألمانيا بشأن مسائل إعادة الاندماج في سوق العمل المصري.

وتم دعم البرنامج الإقليمي مع الدول المشاركة الأخرى وهي المغرب وتونس بمبلغ إجمالي قدره 31 مليون يورو، بين عامي 2019 و2022، منها 26 مليون يورو من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي و5 ملايين يورو من التعاون الإنمائي الألماني.