العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يواصل سد الثغرات في السياج الحدودي مع غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يواصل سد الثغرات في السياج الحدودي مع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه يواصل إصلاح وسد الثغرات في السياج الأمني في منطقة قطاع غزة، بعد عملية تسلل كبيرة نفذتها حركة حماس.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "على مدار الأيام الأخيرة تواصل القوات الهندسية في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة جهود إصلاح وسد الثغرات، إلى جانب إزالة العبوات الناسفة التي زرعت بمحاذاة السياج على حدود القطاع والتأكد من خلوها منها. خلال الأيام المقبلة يتوقع تنفيذ المزيد من الأعمال على السياج".

وأضاف: "شاركت في المجهود الهندسي حوالي 4 سرايا قتالية على متن 30 آلية ثقيلة وغيرها من الآليات الهندسية الثقيلة، إلى جانب قوات الدبابات المنتشرة بمحاذاة السياج".

وتابع المتحدث: "تزامنا مع جهود إصلاح وسد الثغرات في السياجات، توفر طائرات تابعة لسلاح الجو، ومن بينها مروحيات قتالية وطائرات مسيرة من دون طيار، غطاء الأمان للقوات وتقوم بتمشيط المنطقة من أجل ضمان سلامة القوات المقاتلة وسكان منطقة الغلاف".

وأشار البيان إلى أن "القوات الهندسية التابعة لفرقة غزة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أقصى قدر ممكن من الحماية لسكان المنطقة الجنوبية".

ويوم الثلاثاء، أعلن الجيش عن إعادة فرض السيطرة على الحدود مع قطاع غزة.

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة