العالم اليوم - نتنياهو وغانتس يتقفان على تشكيل "حكومة حرب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس، الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق للدخول في حكومة واحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خضم الحرب المستعرة مع حركة حماس.

وقال غانتس في بيان إنه ونتنياهو سيشكلان حكومة "لإدارة الحرب" من 5 أعضاء، ستضم إلى جانبهما وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، واثنين من كبار المسؤولين الآخرين يقومان بدور أعضاء "مراقبين".

وأوضح غانتس أن البيان مشترك مع نتنياهو.

وأضاف أن الحكومة لن تصدر أي تشريعات أو قرارات لا تتعلق بالحرب طالما استمر القتال.

والثلاثاء قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم كافة وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ، في خضم الحرب المندلعة مع حركة حماس.

وبعد اجتماع تم في تل أبيب شارك فيه نتنياهو، أصدر حزب الليكود بيانا أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب.

وكان نتنياهو أعلن دعوته المعارضة، الإثنين، لتشكيل حكومة طوارئ في ظل الحرب الحالية، من دون فرض شروط مسبقة، كما حدث في الحكومة التي تشكلت إبان حرب عام 1967.