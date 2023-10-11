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أحمد جودة - القاهرة - كتائب القسام: "سيتم إعدام رهينة أمام كل هجوم تشنه إسرائيل على غزة"

فلسطين،إسرائيل، غزة الآن.. في ظل الظروف التي تشهدها دولة فلسطين في الوقت الحالي من هجمات إسرائيل على قطاع غزة، ازدادت عمليات البحث عبر مختلف محركات البحث عن آخر الأوضاع في فلسطين اليوم، وما يحدث في غزة.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول آخر المستجدات في غزة اليوم، وما يحدث في إسرائيل.

"إعدام رهينة أمام كل هجوم".. تحذير هام من كتائب القسام لإسرائيل

كتائب القسام تعلن قرار صادم للعدو الصهيوني

بعد الهجمات التي شنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أن كل هجوم يشنه العدو الإسرائيلي سيقابله إعدام رهينة من الرهائن المدنيين التابعين إلى إسرائيل، مبينًا أنه سيتم بث ذلك بالصوت والصورة: «إننا قررنا أن نضع حدًا لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة».

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام في كلمة صوتية له: "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي، ونُحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".

استشهاد 50 فلسطيني

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني بشن حملات هجومية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما تسبب في مجزرة راح ضحيتها نحو 50 شهيدًا فلسطينيًا، حيث قامت طائرات العدو الصهيوني بقصف منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، مما أسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

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ومن الجدير بالذكر، في اليوم الثالث من الحرب وهو يوم الإثنين الماضي الموافق 9 أكتوبر، جندت إسرائيل نحو 300 ألف عنصر من قوات الاحتياط، يشكلون نحو 70% من جيشها، وقامت بنشرهم حول قطاع غزة، وكذلك في منطقة الشمال على الحدود مع لبنان وفي الجولان.