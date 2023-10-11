العالم اليوم - اشتباكات في طبريا وقصف على حيفا.. وتسلل من جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات في طبريا وقصف على حيفا.. وتسلل من جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 07:20 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بسماع دوي اشتباكات مسلحة في طبريا، فيما انتشرت معلومات عن قصف حيفا بالصواريخ، من لبنان.

وتحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة. وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تسلل مسلحين من جنوب لبنان داخل شمال إسرائيل. وصباح الأربعاء وقعت الاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة، في ظل مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف. وانطلقت صافرات الإنذار في مقار قوات الطوارئ الدولية، بالبلدات التي يستهدفها القصف الإسرائيلي. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، قائلا إن الهجوم يأتي ردا على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 من عناصره، الإثنين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اشتباكات في طبريا وقصف على حيفا.. وتسلل من جنوب لبنان .. في رعاية الله وحفظة