نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو الغيط: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هي الحل للأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو الغيط، امين عام جامعة الدول العربية، إن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هي الحل للأزمة.

ودعا أبو الغيط، خلال الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب، إلى توقف دوامة العنف فورا، لافتا إلى أن الأمور قد تخرج الأمور عن السيطرة.

وأكد امين عام جامعة الدول العربية، إن الفلسطينين يتعرضون لمجزرة يجب وقفها فورا.

وأضاف أن التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة غير مسبوق وهناك احتمالات لاتساع نطاق الأحداث وانفلات الأوضاع.

ودعا أبو الغيط، إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بالأراضي المحتلة، مؤكدا أن التصعيد الجاري بالأراضي المحتلة ليس وليد اليوم.

وشدد امين عام جامعة الدول العربية، على أن الصيغة العربية لحل الدولتين المطروحة هي السبيل للسلام للجميع والاستقرار للمنطقة.

وأعلنت قناة اكسترا نيوز، عصر اليوم، بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، كشف أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب RT.