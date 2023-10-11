نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تستهدف سيارات على حدود غزة وتقتل 3 فلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتلت القوات الاسرائيلية 3 فلسطينيين قرب كيبوتس نير عام على حدود غزة كانوا في عدة سيارات، بعد إطلاقها النار عليهم، حسب مراسلة RT.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 إضافة إلى إصابة 5339 في الضربات الجوية الإسرائيلية".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصي تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.