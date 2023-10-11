نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الأمريكيين القتلى في طوفان الأقصي إلى 22 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الخارجية الأمريكية ارتفاعا في الحصيلة الأخيرة لأعداد مواطنيها القتلى في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس (طوفان الأقصى) وبلوغه اثنين وعشرين شخصا.

وكشفت واشنطن اليوم الأربعاء أن الارتفاع الأخير في حصيلة القتلى من المواطنين الأمريكيين تمثل في زيادة بلغت 8 ضحايا مقارنة بآخر عدد مؤكد للقتلى قبل يوم واحد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين اليوم: "يجب أن نكون واضحين تماما.. ليس من مبرر للإرهاب.. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل.. وسنعمل على هذا الأمر طوال اليوم وما بعده".

وقبل يومين، أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وجود مواطنين أمريكيين بين الأسرى في غزة، دون أن يقدّم تفاصيل عنهم، ولا عن الأمريكيين الذين ربما قتلوا.

وقال عبر شبكة "سي إن إن": "لدينا الكثير من المواطنين المزدوجين في إسرائيل. أظن أن هناك العديد منهم، لكننا ما زلنا نحاول فرز كل هذه المعلومات بعد هذا الهجوم المفاجئ المروع وسنتأكد من نشر هذه المعلومات حتى يتمكن أحباء هؤلاء الأشخاص الذين قُتلوا والذين هم على قيد الحياة ومن تم احتجازهم كرهائن، من معرفة ذلك في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد عيّن في وقت سابق الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".