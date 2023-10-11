نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: واشنطن أعطت إسرائيل ما ينقصها من صواريخ لـ "القبة الحديدية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قامت بسد النقص في ترسانة إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لقد تمكنا من تعويضهم ببعض الاحتياطيات من الصواريخ للقبة الحديدية. لقد احتفظنا بهذه الصواريخ المضادة للصواريخ في إسرائيل وقمنا ببساطة بنقلها إلى ملكية جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف كيربي أنه من المتوقع وصول إمدادات إضافية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب