نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" التي وصلت عبر البحر المتوسط لدعم إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبرز "جيرالد فورد" كوحش البحار الذي يحمل على متنه مجموعة متنوعة من الطرادات والمدمرات، إلى جانب طائرات حربية، بالإضافة إلى ما يقارب 5 آلاف بحّار، في استعراض ليس له مثيل للقوة.

وتعتمد الحاملة التي تحمل إسم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، على مفاعلين نووين جديدين من طراز "إيه 1 بي" يوفران 3 أضعاف الطاقة للحاملة، ويسمحان لها بالإبحار مدى غير محدود من الكيلومترات.

يبلغ طول هذا العملاق 333 مترًا، وعرضه 78 مترًا، وارتفاعه 76 مترًا، 40 منه مغمور في الماء. وتصل سرعته إلى أكثر من 54 كيلومترًا في الساعة، تم تصميمه خصيصًا لمواجهة تحديات الحروب في القرن الحادي والعشرين.

جيرالد فورد كلفت وزارة الدفاع الأمريكية 13 مليار دولار تتمتع بمواصفات فنية خارقة، فهي تمتلك ثلاث منصات إطلاق ومزودة بأنظمة صاروخية مضادة للسفن وأنظمة رادار متطورة وأسلحة دفاعية تجعلها جاهزة لمواجهة أي تحديات.

طائرات إف 15 ورشّاشات مضادة للسفن



فيما يتعلق بالدفاع عن النفس، فقد جُهِّزَت حاملة الطائرات فورد بنوعين من الصواريخ المضادة للطائرات، ورشاشات فالانكس السريعة لاعتراض الصواريخ كطبقة دفاع إضافية، ونظام آخر للرشاشات المضادة للسفن التي تقترب منها.

وصُمِّمَت فورد لحمل طائرات إف-35 الشبحية، ولكنها تشغل الآن 4 أسراب من طائرات إف-18 إي/إف شبه الشبحية مع 10-12 طائرة لكل سرب.

ويوجد على متنها أيضًا 5 طائرات إف-18 غرولير، و8 مروحيات من طراز سي هوك، و4 طائرات هوك للإنذار والسيطرة الجوية، وطائرتي نقل من طراز غرايهاوند، التي تنقل الركاب والبضائع.

ويتألف طاقم فورد من 4539 فردًا، يقومون بتشغيل السفينة والطيران وصيانة طائراتها، وتستطيع حمل 75 طائرة في وقت واحد. ويعتبر طياروها من أفضل الطيارين الأمريكيين، وذلك لأنه يجب عليهم التعامل بانتظام مع الإقلاعات الخطيرة والهبوط على متن الحاملة في جميع الظروف الجوية.



وبالإضافة إلى جيرالد فورد، تحركت حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور " إلى مياه المتوسط، ومن المتوقع وصولها خلال أسبوعين.

ويأتي إرسال واشنطن لحاملتي الطائرات ضمن حزمة مساعدات تقدمها لإسرائيل بعد الهجمات التي بدأتها حركة حماس، يوم السبت الماضي.