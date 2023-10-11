العالم اليوم - بالأرقام.. عدد ضحايا موظفي الأمم المتحدة في غزة

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. عدد ضحايا موظفي الأمم المتحدة في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:17 مساءً - قتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت، على ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الأربعاء.

وأوضح دوغاريك أن 30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا وأصيب 8 آخرون و3 أساتذة.

وقالت جنيفر أوستن، وهي مسؤولة في الوكالة في بيان، إن الموظفين الذين قتلوا هم "5 أساتذة من مدارس الأونروا وطبيب نسائي ومهندس ومستشار نفسي و3 أعضاء من فرق دعم" في غزة.

وأضافت أن "البعض قتلوا في منازلهم عندما كانوا مع عائلاتهم".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لأن "هناك زملاء دفعوا الثمن الأكبر"، ودعا إلى "حماية المدنيين".

وأشار إلى أن حوالى 220200 فلسطيني لجأوا إلى 92 منشأة تابعة للأونروا في قطاع غزة.

وأضاف "أدعو جميع الأطراف، وكل من له تأثير عليها، إلى تجنب أي تصعيد إضافي".

ودعا غوتيريش الذي أعرب عن "استيائه الشديد"، الإثنين، من إعلان إسرائيل فرض حصار على غزة، إلى "وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق".