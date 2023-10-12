العالم اليوم - ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:27 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السعودية في بيان يوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن المملكة "تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري" في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال على "موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل إزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة".

وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي شدد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.