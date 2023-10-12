نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا يهرب لملجأ في إسرائيل.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ضمن وفده في زيارة يجريها لمستوطنة أوفاكيم وفجأة دوت صافرات الإنذار فهرب مع حشود مرافقيه والمصورين للاحتماء بمبنى.

وفي الواقع، لم يكن دوي صافرات الإنذار مفاجأة في ظل السياق الملتهب الذي وصل فيه وزير الخارجية البريطاني إلى إسرائيل ضمن زيارة "تضامنية" في إطار الحرب الجارية مع غزة.

وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن كليفرلي وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.

وفي مقطع فيديو تداوله بإسهاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الوزير ضمن وفد يضم مرافقيه ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارته لأوفاكيم جنوبي إسرائيل.

وفجأة، أطلقت صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ حماس، فانطلق الوزير ومن معه يهرولون ويطوون درجات سلم باتجاه أحد المباني القريبة للاحتماء فيه.

ولم يغفل وزير الخارجية البريطاني توثيق تجربته الاستثنائية، حيث كتب يقول في تغريدة له عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد رأيت اليوم لمحة من الواقع الذي يعيشه الملايين يوميا".

وأضاف أن "تهديد صواريخ حماس لا يزال قائما فوق كل رجل وامرأة وطفل إسرائيليين. ولهذا السبب نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وبحسب متحدث باسم الخارجية البريطانية، يشمل جدول الوزير عقد لقاءات مع الناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لـ "تأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وعبّرت بريطانيا عن دعم راسخ لإسرائيل ونددت بهجمات حماس، في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها الجوية على غزة