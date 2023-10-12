العالم اليوم - تركيا تجري مفاوضات لإطلاق سراح رهائن محتجزين لدى "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:20 صباحاً - قال مسؤول تركي كبير يوم الأربعاء إن أنقرة تجري مفاوضات تستهدف إطلاق سراح مدنيين تحتجزهم حركة حماس.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع، دشنت أنقرة مسعى دبلوماسيا للتوسط في الصراع.

وأفاد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بإجراء محادثات.

وأضاف المصدر أن "تركيا تجري مفاوضات تتعلق بالأسرى المدنيين الذين تحتجزهم حماس. وبناء على أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان، تجري المؤسسات المعنية عملية تتعلق بالمدنيين الذين تحتجزهم حماس"، دون أن يسهب في تفاصيل.

وأجرى أردوغان مكالمات هاتفية مع زعماء قوى إقليمية هذا الأسبوع لعرض وساطة أنقرة ومناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأخذ مسلحو حماس عشرات الإسرائيليين وآخرين من الخارج إلى غزة كرهائن، وقال الجانبان إن الكثير من النساء والأطفال من بين القتلى والجرحى.

ومنذ بدء القتال يوم السبت، دعت أنقرة إلى ضبط النفس وحثت على حماية المدنيين في كل من إسرائيل وغزة.

وحذرت أيضا من انتشار الصراع إلى منطقة أوسع، قائلة إن الطريق الوحيد للسلام الإقليمي هو من خلال تشكيل دولة فلسطينية مستقلة.

واعتبر أردوغان يوم الأربعاء أن رد إسرائيل على حماس في غزة يرقى إلى حد المذبحة في إشارة إلى حصارها وقطع المياه والكهرباء عن القطاع وكذلك إلى مقتل مدنيين.