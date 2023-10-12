العالم اليوم - ارتفاع جديد في عدد قتلى إسرائيل بعد هجوم حماس

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع جديد في عدد قتلى إسرائيل بعد هجوم حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد قتلى الهجوم الذي بدأته حركة حماس صباح السبت.

وقالت قناة "كان" إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ارتفاع جديد في عدد قتلى إسرائيل بعد هجوم حماس .. في رعاية الله وحفظة