نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أبو مازن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الشيخ أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن لقاء مرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس غدًا الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن.

وأضاف الشيخ، عبر منصة "إكس"، "تويتر سابقا"، أن عباس سيجتمع أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمّان الخميس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والأردن، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى.

كما سيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني في عمّان.