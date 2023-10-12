العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعترف: كانت هناك مؤشرات على هجوم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية صباح السبت، سبقته "بعض المؤشرات".
ونشرت القناة "13" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه إن كبار ضباط المخابرات ناقشوا، ليلة الجمعة، بعض "المؤشرات غير المحددة على هجوم تستعد حماس لشنه جنوب إسرائيل".
وأضافت: "ناقش كبار ضباط المخابرات هذه المؤشرات ليلة الجمعة، واتفقوا على مواصلة النقاش صباح السبت".
ورد الجيش الإسرائيلي على هذا التقرير، حيث قال المتحدث باسمه الأدميرال دانييل هغاري: "لم تكن هناك تحذيرات استخباراتية كبيرة، لكن كانت هناك بعض المؤشرات"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف: "لم يكن هناك تحذير. المؤشرات التي ظهرت قبل ساعات ربما اعتمدت على تقارير استخباراتية مختلفة".
وأشار إلى أن "الجيش سيحقق في كل ما يحيط بالهجوم المفاجئ للجماعة الإرهابية".
أحدث تطورات هجمات غزة
- بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1200 شخص، الخميس، وإصابة أكثر من 5600.
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب.
- أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.
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