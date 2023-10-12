العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: يجب اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.

وأضاف خلال زيارة لروسيا "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام". وخلال الزيارة، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات التجارية. وقال نوفاك إن روسيا والسعودية ناقشتا الرفع المتبادل لقيود التأشيرات.

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