العالم اليوم - ردا على غارات إسرائيل.. حماس تطلق صواريخ على تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - أعلنت حركة حماس، الخميس، إطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على غارات إسرائيلية استهدفت "المدنيين" في مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وأعلن الجناح العسكري لحماس، في بيان نشر على موقعه، أنه "يقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين" في مخيمي الشاطئ وجباليا.

وشاهد مراسلو "فرانس برس" انطلاق عشرات الغارات الجوية في غضون 30 دقيقة صباح الخميس باتجاه مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم: "الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بتدمير منازل المدنيين في مخيمي جباليا والشاطئ، بعضها مكون من عدة طوابق على رؤوس ساكنيهم بدون تحذير، ووجود عشرات الشهداء والإصابات".

ورأى مراسلو "فرانس برس" 7 جثث على الأقل وستة مباني مدمرة في مخيم الشاطئ.

وبدأت إسرائيل قصفا على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس صباح السبت.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بـ"سحق" حركة حماس، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.